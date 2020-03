Baseggio maar half verrast door ontslag Zetterberg: "Op dat vlak zijn ze geen topclub"

Ex-Anderlechtspeler Walter Baseggio heeft gereageerd op het plotse ontslag van Pär Zetterberg bij Anderlecht. Langs de ene kant was hij verrast, maar langs de andere kant helemaal niet.

Het gaat Anderlecht niet bepaald voor de wind. Op sportief vlak kwam er de laatste weken van de competitie een opflakkering. Maandag kwam het nieuws dat een gedeelte van de werknemers technisch werkloos waren en dat ook de spelers een deel van hun loon moesten opgeven. Daar komt nog eens bij dat club-icoon en assistent-trainer Pär Zetterberg ontslagen is, iets dat Baseggio niet helemaal begrijpt.

"Zetterberg kent het huis beter dan wie ook, zelfs Kompany speelde er niet zo lang als hij", zegt Baseggio. Maar helemaal verbaasd is hij toch ook weer niet: "Anderlecht is het niet gewend om zijn ouderlingen op te roepen zoals andere grote clubs als Real, Juve, Inter of AC Milan, die elk vier of vijf oud-spelers in dienst hebben. Anderlecht liet Walem, Crasson, Deschacht, Zetterberg... allemaal gaan... enkel Kompany is een uitzondering", gaat hij voort in la Dernière Heure.

Maar ook naar de fans vindt hij het geen goed gebaar: "Ze hebben dit seizoen al genoeg geleden, ze verdienen meer respect dan dat. En wat voor timing, temidden de coronacrisis."