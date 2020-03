Nog steeds geen oplossing voor Lokeren, voorzitter De Vries doet nieuwe belofte

Sporting Lokeren heeft door de Corona-crisis een extra maand tijd kunnen 'kopen' om een oplossing te vinden voor de club.

Vrijdag sprak Louis De Vries nog dat er een deal in de pijplijn zat en dat die Lokeren kan redden als de deal rond komt.

Late avonden

Voorlopig werd die deal wel nog niet gevonden. Gazet van Antwerpen laat weten dat er maandagavond tot laat in de avond vergaderd om een oplossing te vinden.

De Vries verzekerde iedereen dat er op dinsdag gewoon verder wordt onderhandeld. Hoe veraf of dichtbij de deal is, is onduidelijk.