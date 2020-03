Opnieuw een land waar ze het voetbal stilleggen: legendarische doelman krijgt laatste vijf speelminuten in 250e profmatch en eindigt carrière

In Wit-Rusland voetballen ze tot op heden nog lustig door, in vele andere landen is de stekker ondertussen uit de competitie getrokken.

Maandag werd er nog gevoetbald in de Australische A-League, ondertussen is ook daar beslist om de competitie (voorlopig) op te schorten.

Het Corona-virus slaat ook Down Under stilaan ongemeen hard toe en daarom was er geen andere oplossing te bedenken.

A lovely gesture in tonight's fixture as Glen Moss was substituted on to make his 250th appearance in his final season 🙌#ALeague pic.twitter.com/o0baq3CeMm — Hyundai A-League (@ALeague) March 23, 2020

De laatste match van het seizoen was er eentje tussen Newcastle Jets en Melbourne City. De thuisploeg won met 2-1, vijf minuten voor tijd mocht de 37-jarige goalie Glen Moss nog even invallen.

Door de onduidelijkheid over of en wanneer de competitie eventueel nog zal doorgaan later lijkt het meteen ook het einde te zijn geweest van de carrière van de nationale doelman van Nieuw-Zeeland.