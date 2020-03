Huiszoekingen bij advocatenkantoren voor de overname van Anderlecht in 2017: waarom liet RSCA zo veel miljoenen schieten?

Twee advocatenkantoren kregen twee weken geleden bezoek van speurders omtrent de overname van Anderlecht die eind 2017 in gang werd gezet.

Volgens De Tijd gaat het om de kantoren Clifford Chance en Van Landuyt & Vennoten, waar Luc Deleu actief is. Deleu was vroeger de advocaat van Sporting Anderlecht. Volgens de krant waren de speurders daar voor huiszoekingen in het kader van de overname van de Brusselse club in 2017 door Marc Coucke.

Er waren destijds meerdere kandidaat-overnemers en het was uiteindelijk Marc Coucke die het haalde van Paul Gheysens. Nochtans was Coucke niet de hoogste bieder. Het oude bestuur had 11 miljoen euro meer kunnen krijgen voor alle aandelen. De speurders zoeken informatie om te achterhalen of er bij de overname partijen bewust zijn benadeeld.