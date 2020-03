Solidariteit is groot bij Anderlecht: "Sommige spelers leverden spontaan meer dan één maandloon in"

Het VTM-programma 'blijf in uw Kot' strikte vrijdag Anderlecht-voorzitter Marc Coucke. Hij had het onder meer over de loonsafstand bij paars-wit

Enkele dagen geleden werd duidelijk dat de spelers van Anderlecht één maandloon inleverden. Dat gebeurde op impuls van aanvoerder Vincent Kompany. Een gebaar dat Coucke uiteraard wel kon smaken. “Er vallen heel wat inkomsten weg in allerlei sectoren, dus ook in het voetbal. CEO Karel Van Eetvelt en zijn team hebben samen met Kompany - en de andere directieleden een oplossing uitgewerkt waarbij de staat geen frank moet betalen.” “Want de spelers krijgen al sociale voordelen van de overheid. Daarom kozen we niet voor technische werkloosheid, maar wel voor het inleveren van een maandloon.” “Sommige spelers boden zelfs spontaan de inlevering van meer dan één maandloon aan. Dankzij die maatregel heeft de club minder uitgaven.”