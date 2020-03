Burgemeester Beveren stelt nú al nieuw veto tegen eventuele slotspeeldag: "Dat krijg ik niet uitgelegd aan de bevolking"

Er liggen momenteel meerdere opties op tafel over hoe het nu verder moet met onze Jupiler Pro League. Eentje ervan is dat enkel de slotspeeldag wordt afgewerkt achter gesloten deuren. De burgemeester van Beveren ziet het echter niet gebeuren.

Marc Van De Vijver verbood nog voor de officiële afgelasting van de Pro League het treffen tussen Waasland-Beveren en KAA Gent. Hij vond dat hij als burgervader de veiligheid niet kon garanderen.

Ook indien de laatste speeldag nog wordt afgewerkt zonder fans zal Van De Vijver zijn veto stellen. “In zo’n geval staan er 22 spelers op het veld”, aldus de burgemeester van Beveren in Het Laatste Nieuws. “En dan komt de technische staf er nog bij.”

“Die groep mensen zitten voor en na de wedstrijd dan nog eens samen in een kleedkamer. Dat krijg ik niet uitgelegd aan de bevolking. We moeten consequent blijven. Alles wordt afgelast en er zijn strenge richtlijnen. Dan kunnen we het niet maken om die wedstrijd te laten doorgaan.”

Sommige eersteklassers zagen bij de eerste afgelasting al een kans op de redding voor Waasland-Beveren via zo’n verbod. De Leeuwen ontvangen op de laatste speeldag KAA Gent. Winnen moet om degradatie te vermijden.”