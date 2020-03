Coucke: "Europees voetbal zou fenomenaal zijn voor onze jonge gasten" en "Voetbal zonder publiek is beter dan niets"

Marc Coucke kwam vrijdag aan het woord in het VTM-programma 'blijf in uw Kot'. De voorzitter van Anderlecht had het er onder meer over de eventuele hervatting van de Jupiler Pro League.

“Laat ons duidelijk zijn: de volksgezondheid is prioriteit nummer één”, aldus Coucke. “Daar zijn al onze clubs het over eens. Of en hoe we het seizoen afwerken, is uiteraard een andere discussie.”

“Ook op internationaal niveau wordt daar over nagedacht en worden er allerlei ideeën opgeworpen. De ene wil het seizoen afsluiten op 30 juni, de andere verlengen tot 31 juli, 31 augustus of zelfs november. Je hoort allerlei zaken. Daarom vind ik het verstandig om over het Belgische voetbal nu nog geen beslissing te nemen.”

“Het zou zonde zijn om er nu voor te kiezen om het seizoen af te sluiten en binnenkort te horen dat er op internationaal vlak gekozen wordt om vanaf een bepaalde datum de competities wél te hervatten. Want ik ben er zeker van dat mensen voetbal willen zien en die ontspanning nodig hebben - ook al zou het dan eventueel zijn zonder publiek. Dat is niet ideaal, maar het is beter dan niets.”

Anderlecht was de laatste weken voor de ‘coronabreak’ behoorlijk op dreef: “We waren één van de favorieten om -desnoods via play-off 2- dat laatste Europees ticket te grijpen. Dat zou voor ons een wereld van verschil maken.”

“Europees voetbal voor die jonge gasten: fenomenaal. Wij hoopten daarop. Als alles wordt stilgelegd hebben we niets. Dat is de realiteit. Als er toch nog gespeeld wordt, gaan we alle matchen proberen te winnen.”