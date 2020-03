OFFICIEEL: Voormalig speler van onder meer Beerschot, Gent en Zulte Waregem stopt met voetballen

Lyra-Lierse is kampioen in Derde Amateurklasse B. Mohamed Messoudi zal de overstap naar een hogere reeks echter niet meemaken. Hij stopt per direct als speler.

De Belgische voetbalbond en Voetbal Vlaanderen beslisten vanmiddag dat alle amateurreeksen per direct stoppen. De leiders van die reeksen mogen zich tot kampioen kronen. Zo ook Lyra-Lierse. “We hadden die titel natuurlijk liever op het veld en met onze fans gevierd”, vertelt Mo Messoudi in Het Laatste Nieuws. “Al zijn we hoe dan ook een verdiende kampioen. Voor mij eindigt mijn spelersloopbaan overigens hier. Ik had vooraf gezegd dat ik na dit seizoen zou stoppen en daar blijf ik bij.” Ik had vooraf gezegd dat ik na dit seizoen zou stoppen en daar blijf ik bij Voor de volledigheid: de 36-jarige Messoudi voetbalde achtereenvolgens bij Germinal Beerschot, Willem II, KV Kortrijk, KAA Gent, OH Leuven, Zulte Waregem, Raja Casablanca, Beerschot VA en Lyra-Lierse.