Sporteconoom wijst clubs die geen financiële buffer hebben met de vinger: "Zij zullen opnieuw smeken voor overheidssteun. Onterecht."

Verschillende profclubs hebben het financieel niet gemakkelijk en ondervinden de nodige problemen om volgend seizoen aan een licentie voor profvoetbal te geraken. Sporteconoom Trudo Dejonghe toont weinig medelijden.

Dejonghe somde enkele ploegen op die financieel door moeilijk vaarwater gaan. "Voor Lokeren is het game over en ook Roeselare zit in slechte papieren. Eupen en Cercle Brugge moeten hopen dat hun ‘sugar daddie’ er nog wat geld inpompt", legde de sporteconoom uit bij Het Laatste Nieuws.

Gunstig RSZ-stelsel en belastingsvoordeel

Het feit dat ze nu geen reserves hebben, hebben die clubs aan zichzelf te wijten vindt hij. "Wat er binnenkomt geven ze uit. Kopen en doorverkopen van spelers. Aan de top zullen ze minder geld uitgeven en dat zullen ze ook onderaan voelen. Clubs die transfergeld nodig hebben om een gat dicht te rijden, zullen in de problemen komen."

Clubs hadden volgens Dejonghe over een buffer kunnen beschikken als ze in het verleden beter met enkele gunstmaatregelen hadden omgesprongen. "Ze deden het niet ondanks het gunstige RSZ-stelsel en het belastingvoordeel. Zij zullen opnieuw smeken voor overheidssteun. Onterecht. De gekregen subsidies hebben ze nooit als buffer gebruikt."