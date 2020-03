Oekraïense middenvelder keert deze zomer terug naar Antwerp: krijgt hij een nieuwe kans?

Egor Nazaryna wordt op dit moment door Antwerp uitgeleend aan Karpaty Lviv, een club in zijn thuisland. Daar doet Nazaryna het uitstekend en de 22-jarige middenvelder is een sterkhouder. Toch wil hij na dit seizoen niet blijven.

Antwerp zal vanaf volgend seizoen terug een beroep kunnen doen op Egor Nazaryna. De Oekraïense middenvelder wordt op dit moment uitgeleend aan Karpaty Lviv en daar doet hij het uitstekend met vijf doelpunten.

Volgens Gazet van Antwerpen gaat zijn aankoopoptie niet gelicht worden, waardoor hij vanaf deze zomer opnieuw eigendom is van Antwerp. Het is nog niet duidelijk of de Belgische club hem een nieuwe kans zal geven, maar Nazaryna heeft zich laten zien in zijn thuisland en mikt hoger dan Karpaty Lviv. Hij heeft nog een contract tot en met 2021 bij Antwerp.