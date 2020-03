Prachtig! Antwerpse sfeergroep stelt zich ten dienste van de maatschappij in voetballoze tijden

Nu de leden van Antwerp Dynamite, een sfeergroep van Royal Antwerp FC, zich niet langer kunnen uitleven tijdens het aanmoedigen van hun favoriete ploeg hebben ze een andere bezigheid gevonden.

Vrijdag gingen enkele leden van Antwerp Dynamite langs bij Woonzorgcentrum De Pelikaan, een rusthuis in Deurne. Daar deden ze allerlei klusjes die de groendienst niet meer doet. Zij kunnen niet langskomen tijdens het coronavirus.

De fans van de Great Old maakten de tuin en het terras van het woonzorgcentrum in orde. Ten slotte stopten ze ook briefjes in de bus bij serviceflats om nog meer klusjes te doen in de toekomst voor mensen die het zelf niet meer goed kunnen. Bijvoorbeeld de hond uitlaten of iets naar het postkantoor brengen.