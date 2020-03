Anderlecht-huurling wil graag gewoon blijven waar hij nu is: "Op het juiste moment op de juiste plaats"

Thomas Didillon heeft zich zijn uitleenbeurt aan Racing Genk nog niet beklaagd. De Franse doelman was overbodig bij Anderlecht en is met aankoopoptie verhuurd aan de landskampioen. "Ik denk dat ik op het juiste moment op de juiste plaats ben", reageert Didillon.

Na het uitvallen van Vukovic in het begin van het seizoen viel Genk terug op hun jeugdproducten Coucke en Vandevoordt. Maar Coucke liet enkele steken vallen en ook Vandevoordt blesseerde zich. Aangezien Anderlecht snel geld nodig had, werd een constructie opgezet met Racing Genk voor doelman Thomas Didillon. Een constructie die geenenkele partij zich beklaagd heeft, want de doelman was al enkele keren 'man van de match' in de Luminus Arena.

"Dit is een goeie club om vooruitgang te boeken", reageert de doelman in de Franse krant Le Républicain Lorrain. Hij hoopt dan ook om langer te mogen blijven in Limburg. Maar of de aankoopoptie gelicht wordt, is nog niet duidelijk. "Ik hoop dat er iets van komt", is Didillon duidelijk tevreden.

Profvoetballer in tijden van corona

Bij Racing Genk zitten de voetballers ook allemaal thuis om te trainen. Didillon schetst bij de Franse krant hoe het er aan toeging. "Net voor het land in lockdown ging, hebben we samen gezeten op de club. We hebben dan nog wat materiaal mee naar huis kunnen nemen om van thuis te trainen", geeft hij mee.

"De physical coach geeft elke dag een schema mee en we zijn opgedeeld in drie groepen: geblesseerden, veldspelers en doelmannen. We moeten ook invullen wat we van de training vonden en of hij zwaar was."