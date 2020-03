Amateurclub trekt aan de alarmbel en pleit voor betalingsuitstel: "Weinig clubs kunnen overleven zonder inkomsten tussen maart en juni"

Amateurclubs zien door de stopzetting van de competitie en door het samenscholingsverbod heel veel inkomsten aan hun neus voorbij gaan. FC Latem trekt aan de alarmbel.

De Oost-Vlaamse club komt uit in eerste provinciale en heeft in een open brief om uitstel van betalingen gevraagd. De inkomsten van dit jaar vallen enorm tegen; geen inkomsten in de kantine, geen jeugdtoernooien of geen extra inkomsten rond het EK. De clubs kaart aan dat weinig clubs het redden zonder inkomsten tussen maart en juni.

"FC Latem alle betrokken instanties oproepen om een uitstel van betaling van de kosten te geven voor alle nutsvoorzieningen en bijdragen voor Voetbalbond, Voetbal Vlaanderen, BTW, RSZ tot einde seizoen 2020/2021. De clubs hebben grotendeels trouw alle bijdragen betaald de laatste jaren, nu is het misschien eens tijd dat we wat steun terug kunnen verwachten", aldus de club in hun statement.

En waar nodig ook een bijkomende steunende maatregel zoals is bepaald voor zelfstandigen of economische sectoren die onder druk staan. (...) Mensen uit de horeca worden terecht ondersteund, maar een kantine van een sportclub (voetbal, hockey, tennis, basketbal, volley etc....) is ook elke dag open. Die vallen nu buiten de maatregelen."