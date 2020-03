Club Brugge opnieuw hét lichtende voorbeeld in België: "Supporters missen het voetbal, hun club, het contact, dus ..."

Het Corona-virus zorgt ervoor dat we de komende maanden niet kunnen genieten van voetbal op de Belgische velden. Bij Club Brugge spelen ze alvast in op de noden van de supporters.

We gaven het dit seizoen al eerder aan: Club Brugge is wat betreft de sociale media zeker een voorbeeld voor andere clubs.

Het is in deze tijden van Corona en de bijhorende lockdown niet anders. Onder het motto #YouNeverLockAlone speelden ze bij blauw-zwart alvast kort op de bal.

Entertainment

"De voetballiefhebbers missen het voetbal, hun club, hun contacten. Dus brengen wij hen entertainment", legt Bob Madou - Chief Commercial Officer bij blauw-zwart - uit bij De Zondag.

"Voor ons zijn de 380.000 volgers op facebook even belangrijk als de fans in het stadion." In de huidige tijden eens te meer een belangrijk gegeven.