Hoe ziet de Belgische competitie eruit in de toekomst? Er ligt een voorstel op tafel om het format aan te passen

Het is nog altijd niet duidelijk of dit seizoen afgewerkt zal worden, maar er wordt ook al nagedacht over de volgende seizoenen. Zo zou er volgens Het Nieuwsblad een voorstel op tafel liggen om volgend seizoen met 18 ploegen te spelen en het seizoen daarop zelfs met 20 ploegen.

De kans is bestaande dat er dit seizoen geen wedstrijden meer gespeeld zullen worden, en dan zullen er volgend seizoen 18 ploegen te zien zijn in de hoogste voetbalklasse. Er zullen dan ook geen play-offs gespeeld worden. Waasland-Beveren zou dan in 1A blijven en Beerschot en OHL zullen allebei promoveren. In 1B zou Sporting Lokeren dan kunnen blijven (als de club het faillissement kan afwenden) en er zullen twee amateurclubs promoveren.

Voor het seizoen 2021-2022 is er ook nod onduidelijkheid, maar volgens Het Nieuwsblad zou er een plan zijn om met 20 ploegen te spelen. Het zou dan de enige profcompetitie van België worden en ook dan worden er geen play-offs gespeeld. Er is in deze competitie plaats voor de twintig hoogst geklasseerde ploegen uit 1A en 1B. Van 1B is er dan ook geen sprake meer.