Erg goed nieuws vanuit Griekenland voor Anderlecht: 'AEK wil enfant terrible definitief overnemen'

Anderlecht staat voor een zeer drukke transferzomer, alleen al langs uitgaande zijde. Paars-wit ziet tal van overbodige spelers terugkeren van hun uitleenbeurt, maar in verband met Ognjen Vranjes zouden ze wel eens goed nieuws kunnen krijgen.

De Bosnische verdediger heeft zich met tal van akkefietjes onmogelijke gemaakt bij de recordkampioen. Ze zijn hem dan ook liever kwijt dan rijk. AEK Athene, de club waar RSCA Ognjen Vranjes van kocht en die hem nu huurt, lijkt daarbij een handje te helpen.

Volgens plaatselijke media heeft de trainer van AEK zijn voorzitter expliciet verzocht om de verdediger definitief over te nemen van Anderlecht. Bij de Griekse club is Vranjes razend populair bij de fans. Hij is een waar icoon aan het worden.

Er wordt ook verwacht dat RSCA zal meewerken aan een transfer. De verdediger ligt nog tot 2022 onder contract en de club heeft een schuldenberg af te lossen. Bovendien zien ze geen toekomst meer in de Bosniër.