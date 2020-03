Clement geeft raar gevoel toe én heeft ambitie: "Na dertig jaar op rollercoaster" en "Nog maar twee keer in 129 jaar Club"

Het zijn rare weken voor Philippe Clement. Als voetbaldier pur sang valt ook hij momenteel een beetje in een gek, zwart gat. Zondagavond ging hij in gesprek met de supporters.

Via een facebook live antwoordde Philippe Clement op de vragen van de fans. Die vroegen hem onder andere hoe het nu met hem is en hoe raar het is om geen voetbalmatchen te hebben.

Raar gevoel

"Het is echt raar. Ik zit nu al 30 jaar op de rollercoaster, zonder vakantie enzo. Nu is het ritme helemaal weg. Er was zeker decompressie na spannende en drukke weken. Het voelt raar aan, want we waren op de goede weg", aldus Clement.

"Alles valt nu weg. Er is nog geen bekroning. We leven al maanden toe naar die dubbel, het is nog maar twee keer gebeurd in 129 jaar Club Brugge. We willen die bekerfinale winnen, als ze gespeeld wordt. Dat weten we nog niet ..."