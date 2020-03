"Futsal is geen amateurvoetbal": Halle-Gooik 'behaalt' tweede plaats en stelt KBVB in gebreke

De beslissing om in het amateurvoetbal en het futsal de huidige stand als eindafrekening te nemen is op heel wat kritiek gebotst. Zeker bij het futsal, waar de tweede in de stand nu naar het BAS trekt.

Martin Baert, de voorzitter van Halle-Gooik, heeft bij Sporza gemeld dat de club naar het BAS trekt. De huidige nummer 2 in de reguliere competitie vindt het niet kunnen dat de Europese plaatsen gebaseerd zijn op de huidige rangschikking.

"De 'reguliere competitie' heeft enkel tot doel uit te maken wie er aan het eindtoernooi met een uitschakelingsformule mag meedoen. Wie de reguliere competitie als leider afsluit is nooit kampioen, zoals in de amateurcompetities. De competitie is dus een soort voorronde op basis waarvan er een toernooi met uitschakeling wordt georganiseerd", legde Baert uit.

De club gaat dan ook juridische stappen ondernemen. "We zien ons dan ook genoodzaakt om de KBVB hiervoor in gebreke te stellen en in beroep te gaan bij het BAS. We vragen op basis van het andere competitieformat een aparte beslissing voor het Futsal", besloot hij.