OFFICIEEL: KRC Genk licht niet alleen aankoopoptie, maar legt sterkhouder ineens voor enkele seizoenen vast

KRC Genk is volop bezig met het samenstellen van de kern voor de komende seizoenen. Junya Ito maakt alvast deel uit van die plannen. De Japanner zette zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst.

KRC Genk huurde Junya Ito de voorbije maanden van Kashiwa Reysol. De Limburgers hebben niet alleen de optie in het contract gelicht, maar de Japanner in één klap een langdurig contract laten tekenen.

Het gaat om een overeenkomst tot medio 2023. Over het bedrag is er officieel niets geweten, maar in de wandelgangen wordt gefluisterd dat het over twee miljoen euro zou gaan.