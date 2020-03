Twee Rode Duivels bij de meest succesvolle spelers in de Ligue 1

Canal + heeft besloten om haar team van het seizoen te maken op basis van de prestaties van de spelers. Daardoor zijn er twee Rode Duivels bij, want Thomas Meunier en Jason Denayer zitten in dit elftal.

Thomas Meunier en Jason Denayer hebben er (voorlopig) een goed seizoen opzitten bij PSG en Lyon. Daardoor werden de twee Rode Duivels beloond met een plaats in de opstelling van Canal+. Zij hebben namelijk een ploeg gemaakt op basis van de prestaties van de spelers.

Thomas Meunier heeft zich vooral op offensief vlak kunnen onderscheiden. Hij bracht de bal 31 keer in de zestien van de tegenstander en hij was goed voor twee assists. Jason Denayer was dan weer de derde beste in de Ligue 1 wat zijn passing betreft. 94% van zijn ballen kwamen aan.

Equipe-type IPC de Ligue 1



Latéral droit : @ThomMills 🇧🇪 (@PSG_inside)

Note : 64



🏟️: 16 matchs @Ligue1Conforama

🤝: 2 passes décisives

⚽️: 31 ballons touchés dans la surface adverse en 16 matchs pic.twitter.com/NxEPhIE1gm — Late Football Club (@LateFootClub) March 24, 2020