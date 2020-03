De fauw volgend jaar speler of assistent bij Essevee? "Niet het gevoel dat rol uitgespeeld is"

Het seizoen in de Jupiler Pro League lijkt (zo goed als) voorbij te zijn. En dus is de vraag: wat met enkele aflopende contracten her en der? Bij Zulte Waregem wordt alvast nagedacht, de aanvoerder voelt zich alvast nog fit.

Bij Zulte Waregem heeft Davy De fauw momenteel nog verschillende opties. Een jaartje langer als speler, vertrekken naar een andere club of ... assistent worden bij Essevee van Francky Dury? "Ik zal mijn weg wel vinden. Ik wilde altijd tien jaar voetballen in Nederland en tien in België. En dus zou ik er nog een seizoentje moeten bij doen. Ik denk niet dat er nog veel spelers van 38 jaar zo fit zijn als ik ben", klinkt het in Het Nieuwsblad. Fit op 38 jaar "Ik heb nog een rol te spelen in de kleedkamer en ik heb niet het gevoel dat mijn carrière nu ten einde is gekomen." "Ja, ik kan ook assistent worden van coach Francky Dury. Daarover lopen gesprekken. Uiteraard ken ik Francky goed en ik ben bezig aan mijn UEFA A-trainerscursus, maar we zien wel. Het trainerschap kan een mooie uitdaging zijn. Al kriebelt het tegelijkertijd om nog te blijven spelen."