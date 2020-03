De 'Bronzen Duivels' uit 2015: van Anderlecht via Duitsland naar het WK van 2022?

De Belgische U17 pakte in 2015 brons op het WK in Chili. Wij gingen eens kijken hoe het vijf jaar later met die jongens gaat. Vandaag: Orel Mangala.

Van de felbejubelde generatie die in 2015 brons pakte op het WK U17 haalde er nog niemand de hoofdmacht van de Rode Duivels. Mangala staat er wellicht het dichtste bij.

Op het bewuste WK in Chili stond Mangala in vijf van de zeven wedstrijden in de basis. In de twee andere wedstrijden mocht hij invallen.

De centrale middenvelder verliet in 2016 Anderlecht voor Dortmund, waar Stuttgart hem in een jaar later wegplukte voor 1,8 miljoen euro. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Hamburg, waar hij 29 wedstrijden speelde in de Duitse tweede klasse.

Dit seizoen zit hij aan 22 stuks voor Stuttgart op het tweede niveau in Duitsland. Die Schwaben staan er momenteel op een tweede plek en vier punten boven de ‘promotiestreep’. De kans dat we Mangala volgend jaar aan het werk zien in de Bundesliga is dan ook groot.

Mangala is een vaste waarde bij de Belgische beloften geworden. Dat doen hem er niet heel veel van de U17 van 2015 na. De laatste wedstrijden zitten er zelfs maar drie of vier van de bewuste generatie in de selectie.

Of Mangala er volgende zomer al bij is op het EK is moeilijk te voorspellen. Maar als hij zich zo blijft ontwikkelen, durven we hem al opschrijven voor het WK van ’22. Jullie ook?

