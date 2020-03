De 'Bronzen Duivels' uit 2015: Als zeventienjarige van Anderlecht naar Schalke 04, nu in de Turkse anonimiteit

De Belgische U17 pakte in 2015 brons op het WK in Chili. Wij gingen eens kijken hoe het vijf jaar later met die jongens gaat. Vandaag: Alper Ademoglu.

Ademoglu speelde in 2015 alles op het EK en kwam ook op het WK in vier van de vijf wedstrijden in actie. De aanvallende middenvelder was op dat moment nog een speler van Anderlecht.

Enkele maanden later werd hij weggeplukt door Schalke 04. Manager Horst Heldt noemde hem toen ‘één van de grootste talenten in het Belgische voetbal’.

Verder dan een aantal wedstrijden in het B-elftal dat in de Duitse vijfde klasse speelde, kwam Ademoglu niet in Gelsenkirchen. Ook bij het Turkse Bursaspor speelde hij geen seconde voor de hoofdmacht.

Eind juni 2019 werd het contract van de in Istanbul geboren Belg niet verlengd bij Bursaspor. Hij zat enkele maanden zonder club en tekende eind januari van dit jaar een contract bij Eyüpspor. Dat is de nummer veertien uit de Turkse derde klasse.

Tussen de blessures door haalde hij er de afgelopen maanden twee keer de bank. Op 14 maart mocht hij er eindelijk debuteren: hij viel een kwartier voor tijd in. Kort nadien werd de competitie stilgelegd door de coronacrisis.

De combinatie van te veel blessures en te weinig geduld, lijkt 'één van de grootste talenten in het Belgische voetbal’ zuur op te breken.