📷 🎥 Terug naar 2014, het laatste topjaar van Sporting Lokeren

De toekomst van Lokeren in het professioneel voetbal hangt aan een zijden draadje. Als er niet snel vers kapitaal gevonden wordt, dreigt het ver weg te zakken, of in het beste geval een doorstart te maken in de amateurklassen.

Nochtans was Sporting Lokeren nog een bloeiende club die play-off 1 speelde, trofeeën won en zelfs op twee goals van een Europees voorjaar strandde. Van een club met een toekomstige Gouden Schoen is het op vijf jaar tijd naar de kelder van de tweede klasse weggezakt.

Maar genoeg daarover. Terug naar die hoogconjunctuur. In 2014 plaatsten de Waaslanders zich voor de derde keer in vier jaar tijd voor play-off 1, maar ook voor de allerlaatste keer. Voor ze daaraan begonnen ging Zulte Waregem voor de bijl in de bekerfinale. Het ticket voor de Europese play-off was binnen. De club plaatste zich ten koste van Hull City voor de groepsfase va de Europa League.

Trabzon op basis van doelpuntensaldo

Lokeren bleef die Europese campagne ongeslagen op Daknam. Hull in de laatste voorronde (1-0), Metalist Charkov (1-0) en Legia Warschau (1-0) werden met legen handen huiswaarts gestuurd, Trabzonspor (1-1) kwam een puntje halen. Een gouden puntje voor de Turken (die nu eerst staan in de Süper Lig), want ze hielden Lokeren op basis van doelpunten uit de knock-outfase en van een Europees voorjaar.

Het was een knap parcours en de weelde op het veld was navenant. Hans Vanaken kon zich als spelmaker uitleven met werkpaarden Persoon en Overmeire achter zich. Aanvallend was er keuze te over met Leye, Dessers, Remacle, De Pauw, Patosi en Dutra. Ervaren rot Boubacar Copa verdedigde het doel en kon voor zich rekenen op Scholz, Maric en de betreurde Mertens. Ook Odoi en Galitsios maakten mee het mooie weer.