De 'Bronzen Duivels' uit 2015: Champions League, de bank van Antwerp en anonimiteit in 1B

De Belgische U17 pakte in 2015 brons op het WK in Chili. Wij gingen eens kijken hoe het vijf jaar later met die jongens gaat. Vandaag: de drie doelmannen.

In 2015 stapten Jens Teunckens, Gaetan Coucke en Steph Van Cauwenberghe met de U17 op het vliegtuig naar Chili.

Teunckens was toen eerste doelman en keepte tot en met de halve finale. Coucke mocht als nummer twee de wedstrijd de netten verdedigen in de wedstrijd om het brons. Van Cauwenberghe was derde keeper.

Teunckens voetbalde op dat moment nog voor Club Brugge, waar hij vijf keer op de bank mocht plaatsnemen bij de eerste ploeg. Sinds januari 2018 keept hij voor Antwerp. Sinan Bolat van onder de lat verdrijven is er nog niet bij. Hij keepte wel al vier wedstrijden voor de hoofdmacht van de Great Old.

Coucke speelt al sinds zijn zevende voor Racing Genk. In het seizoen 2018-2019 deed hij ervaring op tijdens een uitleenbeurt aan Lommel en dit seizoen belandde hij verrassend snel in de Genkse ploeg na de zware blessure van Danny Vukovic.

De intussen 21-jarige doelman speelde vijf wedstrijden in de Champions League en achttien in de Belgische competitie, voor eerst Maarten Vandevoordt en later Thomas Didillon hem op de bank hield.

Van Cauwenberghe is duidelijk de minst bekende van dit drietal. Hij voetbalde tijdens het WK nog voor Zulte Waregem, maar trok in 2016 naar Roeselare. Tot een optreden voor het eerste elftal kwam het voorlopig nog niet. Dit seizoen haalde hij ook niet één keer de bank.

Het contract van Van Cauwenberghe loopt in juni af op Schiervelde, al heeft de club wel nog een optie om dat met één jaar te verlengen.

Van Cauwenberghe speelde één wedstrijd voor de nationale U17, maar dat werd er één om snel te vergeten. In 2014 kreeg hij in een oefenwedstrijd tegen Spanje zes doelpunten om de oren in tachtig (2x40) minuten.