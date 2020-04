Deschacht over zijn "laatste seizoen" en het stopzetten van het huidige: "Stel je voor dat er in andere landen wel nog gevoetbald wordt"

Olivier Deschacht gaat er nog een jaartje bijdoen. Maar dat is zijn allerlaatste, verzekert hij. "Stoppen door het coronavirus, dat zou geen mooi afscheid geweest zijn."

En een mooi afscheid is toch wat Deschacht verdient na zoveel jaren in het Belgische voetbal. "Het is fantastisch dat ik er nog een jaartje kan bijdoen. Ik kan afsluiten op mijn 40ste en zal twintig jaar gevoetbald hebben. Dan is het wel genoeg geweest, denk ik. Het staat voor 99 procent vast dat ik na volgend seizoen stop", klinkt het bij HLN.

Hij liet zich ook uit over het stopzetten van de competitie. “Ik had nog wat langer gewacht om te bekijken hoe het coronavirus zich zou ontwikkelen. Stel je voor dat er in de andere Europese landen wel nog kan gevoetbald worden dit seizoen, dan zijn wij het enige land waar de competitie stil ligt.”