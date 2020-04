Ook Gert Verheyen is voorstander van een bepaald format: "Dan zullen minder clubs juridische stappen zetten"

Nu de competitie meer dan waarschijnlijk definitief zal worden stopgezet, moeten er nog enkele zaken bepaald worden. Wie moet er straks zakken naar 1B en wie promoveert er. Gert Verheyen zocht bij Radio 1 naar een oplossing om zo weinig mogelijk clubs te benadelen.

"Als we volgend jaar met 18 clubs spelen in eerste klasse, dus met Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot, dan zullen minder clubs juridische stappen zetten om toch nog hun gelijk te halen", citeerde Sporza Gert Verheyen.

Wel een kampioen en geen degradant is niet logisch volgens Verheyen, maar een zakker aanduiden zonder dat er een kampioen is in 1B gaat ook niet. "Als je Beveren laat zakken, dan moet er toch iemand kampioen zijn in 1B? En wat als die promotiefinale niet meer wordt afgewerkt. Dan wordt het een loterij. En dan zullen er veel meer clubs ontevreden zijn."

Van 16 naar 18 clubs in 1A dus, want dan zullen er minder clubs ontevreden zijn. De play-offs zullen er dan ook een jaartje van tussen moeten volgens Verheyen.