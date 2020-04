Mo Messoudi sliep in zijn West-Vlaamse jaren meer dan eens in het spelershome: "Regelmatig een stapje gezet"

Na vele omzwervingen in het Belgische profvoetbal heeft Mohamed Messoudi besloten om na één jaar in het amateurvoetbal, bij Lyra-Lierse, zijn voetbalschoenen voorgoed op te bergen.

Messoudi voetbalde in vier van de vijf Vlaamse provincies, hij speelde nooit voor een Limburgse club. In Zuid-West-Vlaanderen droeg hij het shirt van rivalen KV Kortrijk en Zulte Waregem.

Sportief waren het drie goede seizoenen bij de Kerels en ook naast het veld beleefde hij mooie momenten. "Onze groep hing enorm aan mekaar. Zo zetten we na de match regelmatig samen een stapje in de wereld. De jongens die van wat verder moesten komen – zoals ik – vroegen dan aan de materiaalman de sleutel van het spelershome. Daar bleven we na een zware nacht slapen", legde hij uit.

Grijs seizoen bij Zulte Waregem

Drie jaar later streek hij neer aan de Gaverbeek, maar dat werd geen onverdeeld succes. "De ploeg miste haar start en bovendien sukkelde ik met spierletsels. Sindsdien werd het mijn zwakke punt. Het was een grijs seizoen", besloot hij.