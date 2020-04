Hugo Sànchez: van goalgetter tot uitvinder van de "backflip"

Hugo Sánchez wordt gezien als één van de beste Mexicaanse spelers aller tijden. Zijn gloriejaren kende hij bij Real Madrid. Hij scoorde 190 doelpunten in 252 wedstrijden voor de Madrilenen.

Hugo Sánchez wordt niet alleen gezien als één van de beste Mexicaanse spelers aller tijden, maar hij is ook gewoon één van de beste aanvallers aller tijden. De spits staat vooral bekend om zijn spectaculaire doelpunten.

Zijn gloriejaren kende Sànchez vooral in de Spaanse competitie. Hij staat op de vierde plaats in de topschuttersstand van La Liga aller tijden. Hij speelde enkele jaren bij Atlético Madrid, maar zijn beste jaren had hij bij de rivalen van Real Madrid.

Bij de Galácticos heeft Hugo Sánchez meerdere prijzen gewonnen. Hij scoorde daar ook aan de lopende band (190 doelpunten in 252 wedstrijden). Op Europees vlak zou Sanchez zelfs 47 doelpunten maken in 45 wedstrijden, een zeer knap gemiddelde.

In zijn hele carrière zou Sanchez 541 doelpunten maken voor club en land. Opvallend is dat Sanchez de uitvinder is van de "backflip". Hij was de eerste die het deed bij een viering.