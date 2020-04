Lockdownfeestje in appartement gehuurd door Zulte Waregem: "Voor ons ook onduidelijk wie er betrokken was en wat er gebeurd is"

Bij Zulte Waregem keken ze verbaasd op toen ze een telefoontje kregen van de politie dat er in één van de door hen gehuurde appartementen een lockdownfeestje was onderbroken. Twee mensen moesten met een overdosis drugs naar het ziekenhuis afgevoerd worden.

Het gebeurde vrijdagmiddag nadat de hulpdiensten een telefoontje kregen dat een feestje in een appartement in het centrum van Waregem uit de hand aan het lopen was. Twee personen moesten naar het ziekenhuis met een overdosis, maar zijn intussen stabiel.

Het appartement werd gehuurd door Zulte Waregem, maar staat normaal gezien al sinds Nieuwjaar leeg. Bij de club wisten ze dus ook van toeten noch blazen. Er waren geen spelers betrokken. “Het appartement stond sinds nieuwjaar leeg en het is voor de club dan ook onduidelijk wat er is gebeurd en wie erbij betrokken was”, liet de club weten. Ze stellen wel een onderzoek in.