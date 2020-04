"We gaan nu niet klagen", Genk-trainer Hannes Wolf beseft dat er andere prioriteiten zijn dan Europees voetbal

Als de competitie straks effectief wordt stilgezet strandt uittredend landskampioen Racing Genk op de zevende plaats.

De stand na 29 speeldagen zou dan het eindklassement zijn. Als er met die ranking rekening wordt gehouden bij het uitdelen van de Europese tickets, dan grijpt Racing Genk naast Europees voetbal.

"Wij gaan nu niet klagen. Er zijn ergere dingen", liet Hannes Wolf optekenen in Kicker. De 38-jarige Duitser nam in november de fakkel over van Felice Mazzu, die niet de gewenste resultaten bracht.

Onder Wolf bleef Racing Genk in de running voor play-off 1 en hadden de Limburgers op de slotspeeldag hun lot in eigen handen om zich bij de eerste zes te scharen.