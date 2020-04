Staan Lionel Messi en Romelu Lukaku straks in dezelfde voorhoede? "De huidige crisis staat ons toe ervan te dromen"

Zou Lionel Messi ooit voor een andere club spelen FC Barcelona? De gedachte is gek, maar het is wel een wilde droom van Massimo Moratti. De voormalige voorzitter van Inter Milaan hoopt te kunnen profiteren van de coronacrisis, die de financiële situatie in Europa flink door elkaar kan schudden.

Lionel Messi (32) ziet in juni 2021 zijn contract bij FC Barcelona verstrijken. De besprekingen over een eventuele verlenging zouden de Catalaanse club aan het bibberen kunnen brengen. Welke Europese topclub wil Messi nu niet graag in de rangen hebben?

Onder normale omstandigheden zal Barcelona er alles aan doen om de wereldster te behouden, maar de coronacrisis zou de situatie kunnen veranderen. Dat is waar Massimo Moratti, de voormalige voorzitter van Inter Milaan, op hoopt.

"Nee, het is geen verboden droom. De huidige situatie heeft de kaarten flink door elkaar geschud", aldus Moratti, die nog wel een adviserende rol heeft bij Steven Zhang, de huidige grote man van de Milanese club.

"Het was niet verboden om ervan te dromen voor de crisis, maar nu... Natuurlijk mogen we niet van de situatie profiteren en de opportunist uithangen", ging Moratti verder bij Sport Media Set. "Maar op het einde van het seizoen staan er misschien vreemde zaken te gebeuren. Messi is binnenkort einde contract." Krijgen we straks terug de rivaliteit tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, maar dan in de Serie A?