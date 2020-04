UEFA wil toch nog Champions League en Europa League spelen: "Final Four of Final Eight"

De UEFA wringt zich in allerlei bochten om toch maar de geplande competities af te werken, ook de Europa League en de Champions League. Voor die twee competities hebben ze een nieuw format klaarliggen.

Aleksander Ceferin, de voorzitter van de UEFA, heeft een plan om toch nog Europees te spelen voor 3 augustus. “Juli-augustus lijkt mij een goede periode om onze Europese competities te beëindigen”, zei hij bij het Duitse ZDF.

“Een einde in september of oktober zou te laat zijn. De mogelijkheid bestaat om slechts een wedstrijd in de kwart- en halve finales te spelen op neutraal terrein. Of het organiseren van een Final Four of Final Eight.”