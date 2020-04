Waasland-Beveren bijt van zich af na vele kritiek op technische werkloosheid: "Als je woning in brand staat..."

Waasland-Beveren was de eerste 1A-club om zijn spelers op technische werkloosheid te zetten. Daar kwam achteraf veel kritiek op omdat ze zouden profiteren van een systeem waar de spelers al niet te veel aan bijdragen. Het bestuur reageert nu...

"Laat het duidelijk zijn: zonder uitzonderlijke maatregelen bestaat onze club morgen niet meer. Hoewel het broodnodig is, merken we uit verschillende hoeken dat er kritiek wordt gegeven op onze club. Men is echter niet op de hoogte van de cijfers of andere feiten. Dat het niet de meest populaire beslissing is, daar zijn we ons van bewust", zegt Waasland-Beveren bij Sporza.

39.514 euro

"Als je woning in brand staat, ben je dan gediend met commentaar van mensen aan de zijlijn die kritiek geven hoe je de brand gaat blussen? De beste stuurlui staan aan wal. Onze club heeft berekend dat de steun die we vragen voor deze 24 overeenkomst met 39.514 euro per volledige maand als we een beroep doen op technische werkeloosheid wegens overmacht. Vandaag is er slechts overmacht tot 19 april 2020. Door deze maatregel komt de grootste bijdrage in de crisis van de spelers zelf."

Waasland-Beveren argumenteert ook dat het niet correct zou zijn tegenover de werknemers dat de spelers niet op technische werkloosheid zouden vallen. "Het zou niet goed zijn om enkel deze mensen wel op technische werkloosheid te zetten en onze spelers en technische staf niet."

Discussie rendabel voetbal

"We zien hoe moeizaam de discussie verloopt in andere clubs waar gedreigd wordt om spelers, technische staf en medewerkers op technische werkloosheid te zetten om loontoegevingen te bekomen."

Volgens de club gaat het momenteel niet over de juiste discussie. "Aangezien we steeds trachten om winstgevend te zijn,betalen we ook belastingen op onze winsten. Misschien is de discussie om rendabel voetbal te brengen maatschappelijk veel relevanter dan onze beslissing van spelers op technische werkeloosheid te zetten."