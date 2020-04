Club Brugge is nog steeds van plan om zich met de grote jongens te meten: de voortrekkersrol verschoof

Club Brugge wil groter en sterker worden, elk jaar meer. En ze hebben geen schrik om te investeren in hun spelersgroep. Ook deze zomer gaat blauw-zwart geen 15 inkomende transfers doen, maar wat erbij komt moet kwaliteit zijn. Alles om exponentieel nog te groeien.

Club koopt geen hoopvulling meer: het moeten allemaal potentiële basisklanten zijn. De transferzomer van 2019 was er al 'boenk' op. Mignolet en Deli werden onbetwistbare titularissen. Kossounou toonde zich een leuke optie voor de toekomst en Okekere, Ricca, Balanta, Sobol en Tau droegen allemaal hun steentje bij. Enkel Mbaye Diagne werd een mislukking.

Bij de grote jongens

Deze zomer wordt niet anders. In Argentinië is er al sprake dat Club interesse heeft in Fausto Vera, die zelf zei dat hij een aanbod van de club had. Een jongen wiens waarde geschat wordt op 10 miljoen euro en waar ook Ajax een oogje heeft op laten vallen. Club mengt zich onder de grote - niet de allergrootste - jongens.

Misschien komt het er niet van, want het middenveld lijkt al goed gestoffeerd, maar Clement is niet vies van wat extra concurrentie erbij. In de grote Europese wedstrijden wil hij er gerust nog een optie bij op de positie van verdedigende middenvelder. Maar u hoeft niet te verschieten als er een uitschieter van tien of meer miljoen bijzit.

Progressie, altijd en overal

Club heeft een reserve opgebouwd die ongezien is in het Belgische voetbal. Genk komt misschien nog het dichtst in de buurt. Toen Anderlecht zijn nieuwe oefencentrum gezet had, trok dat tien jaar geleden spelers over de streep. Momenteel valt het in het niet bij het Belfius Base Camp dat Club heeft neergepoot. Stilstand versus progressie...

Club is de grootste voortrekker voor de BeNeLiga, die nu op een laag pitje gezet is. Maar eens de crisis voorbij is zullen de debatten weer geopend worden. Club wil vooruit, wil zich graag meten met de Europese subtop. De voortrekkersrol is verschoven van Brussel naar Brugge.