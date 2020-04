Waar velen voor gewaarschuwd hadden: wat als buitenlandse eigenaars in 1B de handen ervan af trekken of geen geld meer hebben?

Dat het in 1B geen gezonde situatie was, wist iedereen al. Zonder kapitaalkrachtige investeerders kon je er niet overleven. Maar wat als die eigenaars de geldkraan toedraaien? Wel, dan kom je in het geval van Lommel, Roeselare en Virton...

Bij Lommel weigert de Israëlische eigenaar Udi Shochatovitch nog te betalen, waardoor de club zwaar in de problemen zit. Ook zegt de Licentiecommissie over bewijzen te beschikken dat Shochatovitch in feite ook een pion van Pini Zahavi is, die bij Moeskroen ook al de touwtjes in handen zou hebben.

Bij Roeselare is de Chinese zakenvrouw Xiu Li Hawken dan weer op zoek naar geld, wat er voorlopig niet is, want de spelers zijn al maanden niet betaald. Virton heeft dan weer het probleem dat de steenrijke eigenaar Flavio Becca de geldkraan volledig heeft dichtgedraaid. Virton leefde enkel en alleen op bij de gratie van de flamboyante Luxemburger. Zonder hem is de club failliet...