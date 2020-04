Cijfers bewijzen het: Club Brugge doet straffer dan Bayern München en Ajax, maar grote primus van Europa is ...

Officieel is het nog niet, maar Club Brugge zal meer dan waarschijnlijk uitgeroepen worden tot kampioen van het seizoen 2019-2020 in de Jupiler Pro League. En dat na een toch wel knap seizoen.

Club Brugge verloor amper één wedstrijd in de Jupiler Pro League op 29 speeldagen en had vlak voor play-off 1 een geweldige voorsprong van liefst 15 punten op eerste achtervolger AA Gent.

In Europa deed enkel Liverpool qua voorsprong nog veel straffer, zij waren al bijna helemaal zeker van de titel - gezien er ook geen play-offs of halvering van de punten zijn in de Premier League.

Als we bekijken hoe blauw-zwart het procentueel deed, dan komen ze ook mee in de betere middenmoot van de leiders van de topcompetities in Europa.

Liverpool is (uiteraard) veruit de primus van de klas, gevolgd door Porto, PSG, Juventus en Club Brugge - vier teams die boven de 80% van de punten haalden. De vijf andere huidige leiders in de topcompetities doen beduidend minder.