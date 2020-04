Dertien provinciale clubs betwisten degradatie bij het BAS: "reglementen zijn eenzijdig gewijzigd in de loop van de competitie en dat kan niet"

Eind maart besliste de crisiscel van de Belgische voetbalbond om alle amateurcompetities stop te zetten en de kampioenen en degradanten aan te duiden op basis van de stand van 12 maart. Een beslissing die heel wat stof deed opwaaien.

Dertien Vlaamse clubs uit de provinciale reeksen dienden dinsdag een verzoekschrift in bij het BAS om deze beslissing terug te draaien.

Ze benadrukken dat het een juiste beslissing was om de competities te staken, maar betwisten dat er op basis van het klassement van half maart over degradatie kan worden beslist.

Lees het volledige persbericht hieronder:

13 Vlaamse provinciale voetbalploegen (oa. FC Sint-Niklaas, Olympic Ledegem V.Z.W, Koninklijke Voetbalvereniging Kester-Gooik V.Z.W, KSK Vlamertinge V.Z.W, SV Wevelgem City V.Z.W., K. Zutendaal VV V.Z.W., K. Brecht SK V.Z.W., Opoeteren SDD V.Z.W., Kvve Massemen V.Z.W., Excelsior Hamont V.Z.W., DKW Evergem V.Z.W., K Heers VV ) dienden op dinsdag 7 april een verzoekschrift in bij het BAS, via hun raadsheer meester Johnny Maeschalck, tegenover de KBVB en VV.

Het betreft een aantal omstreden beslissingen van een inderhaast samengeroepen zogenaamde crisiscel (Voetbal Vlaanderen, ACFF en de KBVB) op 27 maart 2020 ingevolge de corona crisis. Er werd toen ondermeer beslist om op 12 maart de competitie stop te zetten en de sportieve rangschikking te aanvaarden en op basis hiervan zowel stijgers als dalers aan te duiden.

De benadeelde ploegen benadrukken dat het de beslissing om de competitie te stoppen op 12 maart niet betwist. De algemene gezondheid van spelers is in deze absolute prioriteit en ze begrijpen dat er preventief enkele voorzieningen dienen te worden getroffen om de kampioenschappen in de juiste banen te leiden.

De gedupeerde ploegen begrijpen echter niet waarom de KBVB/VV na deze stopzetting het Bondsreglement gaan miskennen en interpreteren waardoor clubs nadelen ondervinden en zelfs worden “gestraft”.

De meeste ploegen moesten nog 5 tot 6 wedstrijden (15 tot 18 punten) afwerken en zaten in volle strijd met uitzicht op het behoud. De degraderende ploegen beschouwen deze competitie dan ook niet als sportief representatief voor de opmaak van een klassement en al zeker niet voor het bepalen van een degradatie. In sommige reeksen konden mathematisch nog meer dan 10 ploegen degraderen. De reglementen zijn dan ook éénzijdig gewijzigd in de loop van het spel of de competitie en dit kan niet. Geen enkel bondsreglement rechtvaardigt een dergelijke beslissing.

De degraderende clubs doen nu via het BAS een oproep aan KBVB/VV om positief loyaal te zijn en de beslissing te herroepen. Als onderneming krijgen clubs het door deze coronacrisis financieel moeilijk. Niet alleen wordt het moeilijk om nog lokale sponsors te vinden, traditioneel breken nu de maanden aan van extra inkomsten zoals tornooitjes, paaskampen,... Door de onrechtmatige en gedwongen degradatie worden deze clubs nu extra zwaar gestraft. Dit staat dan ook haaks op de oproep van VV om loyaal te zijn met de beslissingen.

In de landen zoals Nederland, Engeland, Portugal of in de sporten zoals hockey of waterpolo werden de competities geannuleerd of werd enkel met stijgers gewerkt om zo weinig mogelijk schade aan te richten.

In deze tijden verwachten we juist dat federaties hun clubs beschermen, hun zelfopgelegde regels volgen en moedige beslissingen nemen in het belang van onze gezondheid en het voortbestaan van onze clubs en sport.