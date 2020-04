'Vidal weigert Chinese zakken vol geld om Barcelona aan topspits te helpen'

Waar ligt de toekomst van Arturo Vidal? De Chileen heeft al twee keer een waanzinnige aanbiedingen uit China geweigerd. FC Barcelona hoopt hem naar Italië te kunnen sturen.

Arturo Vidal gaat zijn laatste contractjaar in bij FC Barcelona. Toch is de kans héél groot dat de Chileense aanvaller volgend seizoen niet meer in Camp Nou te zien is.

Barça hoopt Vidal namelijk in een deal te betrekken met Internazionale FC. Het is geen geheim dat de Catalaanse grootmacht Lautaro Martinez naar Spanje willen halen.

Boter bij de vis

Maar dan zal er boter bij de vis moeten komen. Martinez vormde de voorbije maanden een koningskoppel met Romelu Lukaku. Met andere woorden: Barcelona zal moeten dokken.