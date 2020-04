FIFA van plan nationale federaties financieel te helpen en wil vooral geen mensenlevens riskeren

Nadat de Pro League besliste om onze competitie definitief stil te leggen, was de UEFA daar niet echt mee opgezet. FIFA-voorzitter Infantino stuurt het signaal nu de wereld in dat de gezondheid prioriteit moet zijn en is ook bereid met een financiële compensatie te komen.

Infantino heeft zich in een videoboodschap tot de 211 nationale federaties gericht. "Ik kan het niet genoeg benadrukken. Geen wedstrijd of competitie is het waard om een mensenleven te riskeren. Iedereen in de wereld zou dit heel duidelijk in zijn hoofd moeten hebben. Het zou onverantwoord zijn om de competities te hervatten als de zaken niet 100% veilig zijn."

Financiële slagkracht

De FIFA heeft naar schatting ruim twee miljard euro aan reserves. "We hebben financiële slagkracht dankzij ons goed beleid van de laatste vier jaar. Dat geld is voor het voetbal. We moeten nog bekijken hoe we precies gaan helpen. Maar het is onze plicht."

Voorts is het dus toewerken naar iets normalere tijden. "Ik ben ervan overtuigd dat voetbal een sleutelrol zal spelen wanneer het weer veilig is. Laten we ons voorbereiden op dat moment."