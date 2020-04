Voorzitter van Belgische makelaarsvereniging: "1B wordt het Tsjernobyl van het profvoetbal, dus maak één profcompetitie"

Het is meer dan ooit chaos in het Belgische voetbal. Dertig clubs vroegen een proflicentie aan, maar daarvan werden er elf geweigerd.

Jesse De Preter, voorzitter van de Belgische makelaarsvereniging trekt nu aan de alarmbel in een uitgebreid opiniestuk. Wij vatten het stuk voor jullie uitgebreid samen.

“De meeste clubs pleiten er in de pers voor om de huidige opsplitsing tussen 1A en 1B te behouden in het profvoetbal, al dan niet tijdelijk. Dat er misschien niet eens 4 clubs beschikbaar gaan zijn voor zo’n 1B competitie, vormt geen bezwaar: de lege plaatsen willen ze dan opvullen met wat U21 teams.”

“Dit slaat nergens op. Het échte probleem is dat je een crisis niet oplost door vast te houden aan oude recepten. Als er een bom is gevallen, dan kijk je eerst welke gebouwen er nog rechtstaan en wat je van daaruit kan heropbouwen... maar dan wel beter dan tevoren. De helft van de 1B-clubs kreeg geen licentie meer! Weggooien die handel.”

“Kijk naar wat er op dit moment nog wel is: momenteel zijn dat zeventien clubs met een licentie voor 1A en ook twee clubs (Deinze en RWDM) met een licentie voor 1B. Verenig allereerst die 17 clubs met een 1A licentie in één competitie.”

“Maar wat dan met het BAS?, hoor ik de criticasters al roepen. Stel dat die 7 profclubs die in eerste zit faalden via het BAS een licentie krijgen, dan zitten we met een competitie van 24, ondenkbaar!. Wel, dat is onzin. Moest dit echt gebeuren dan is er iets grondigs mis met het systeem en verdienen ofwel de licentiecommissie ofwel het BAS een onmiddellijk ontslag.”

“Maar als je de rapporten van de licentiecommissie aandachtig leest, dan weet je dat het zover niet zal komen: het is volstrekt uitgesloten dat die 7 beroepen allemaal gegrond gaan worden verklaard, de feiten zijn veel te ernstig, de putten te diep.”

“Maar dan komen er nieuwe donkere wolken aan de horizon: Covid-19. Volgens Duitse en Engelse rapporten gaan de eerste profclubs in acute betalingsproblemen komen rond de tweede helft van mei. Hoe dat gaat aflopen weet nu nog niemand, het kan nog maanden onduidelijk blijven wanneer de voetbalbusiness terug op volle snelheid kan draaien. Dat er ondertussen faillissementen zullen vallen, is quasi zeker.”

“Wil je dan in juli opnieuw met dezelfde problemen zitten in die afschuwelijke 1A-1B constructie, zelfs al is ze maar tijdelijk? Clubs waarbij het water nu al aan de lippen staat, hoe worden die geacht een jaar te overleven in het 1B-kerkhof, het Tsjernobyl van het profvoetbal?”

“wanbetalingen, economische schade, werkloze spelers, instabiliteit, wellicht nog in 2020. Vermijd dat, verenig de clubs, zet ze nu samen in één competitie. Als er dan binnen een paar maanden ééntje tussenuit valt wegens Covid-19, dan kan de impact daarvan beter geabsorbeerd worden in een eengemaakte profcompetitie dan in een hybride systeem.”

“Om dan nog te zwijgen over een hybride systeem met U21 ploegen die 1B zouden aanvullen. Je gaat dan flirten met de grenzen van de competitievervalsing: door Covid-19 gaan de profkernen moeten worden afgeslankt en gaat meer moeten worden geschoven tussen het fanionelftal en de U21 van een club. Het is gevaarlijk dat er dan twee elftallen van dezelfde club aantreden in twee liga’s die zo nauw met elkaar verbonden zijn.”