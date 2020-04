'Oostende verdenkt Coucke ervan investeerders te hebben gestuurd en wijst aanbod uit Midden-Oosten af'

KV Oostende is nog steeds verwoed op zoek naar een overnemer. De kustploeg richt tussendoor de pijlen op RSC Anderlecht en Marc Coucke. Al ligt er wel een nieuw bod op tafel in de Versluys Arena.

Het Laatste Nieuws weet dat er een investeringsgroep uit het Midden Oosten geïnteresseerd is om KV Oostende te kopen. The Kustboys willen er echter zelf niet van weten.

KVO is er namelijk zeker van dat het Coucke is - bij monde van advocaat Walter Van Steenbrugge - die de potentiële koper naar de Koningin der Badsteden heeft gestuurd.

Op die manier bepaalt Coucke wie KVO overneemt én kan de voorzitter van RSC Anderlecht de betalingsgaranties nog steeds regelen.

Voor alle duidelijkheid: de redenering in kwestie is vooralsnog niet bewezen. Het is wel een feit dat Oostende nog steeds hoopt op een akkoord met het Amerikaanse PMG.