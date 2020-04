Westerlo gaat fors van leer tegen plannen met belofteteams in 1B: "Dit is je reinste competitievervalsing"

Club Brugge en KRC Genk komt met een voorstel op de proppen om het bloedbad in 1B op te kuisen: de intrede van belofteteams. Wim Van Hove, algemeen directeur van Westerlo, staat op zijn achterste poten.

Dit is je reinste competitievervalsing”, steekt Van Hove van wal in Het Nieuwsblad. “De ene week speelt dat beloftenteam op zijn sterkst, de week erna niet meer omdat spelers worden opgeëist voor het A-team."

Volgens Van Hove biedt de nieuwe formule geen beterschap: "Ik begrijp de intentie van de grote clubs, maar zo creëer je geen volwaardige competitie. Dan ga je van de ene slechte formule naar de andere. Hoeveel mensen komen kijken naar een wedstrijd tegen de B-ploeg van een grote club?"

Meer verloop tussen 1A en 1B

Wat is dan wel de oplossing? “De clubs leefbaar houden. Als men dan toch in Nederland wil kijken, wel, daar stijgen en dalen elk seizoen drie clubs. Als je dat vooruitzicht hebt, is dat wel helemaal anders dan nu wanneer er in België maar eentje stijgt. Als men wil veranderen en de clubs leefbaar houden, dan moeten er meer stijgers uit 1B mogelijk zijn.”