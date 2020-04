Duchâtelet geeft Anderlecht zowaar gelijk: "Maar het voorstel is geformuleerd door de foute club op een fout moment"

Voor een mening moet je bij Roland Duchâtelet zijn. De voormalige voorzitter van achtereenvolgens STVV en Standard ziet hoe de coronacrisis er bij een pak clubs serieus inhakt. Ook het voorstel van RSC Anderlecht ziet hij zitten. Maar...

RSC Anderlecht opperde om de komende drie seizoenen voor solidariteit te kiezen. In dat geval verwacht paars-wit dat de Europees spelende clubs hun inkomsten herverdelen over de andere profclubs.

"Op zich is het een goed voorstel", lacht Roland Duchâtelet in Het Laatste Nieuws. "Maar het is geformuleerd door de foute club op het foute moment. Het hangt van zo weinig af of je Europees voetbal haalt. In een knip kan je twintig miljoen euro mislopen."

In het voetbal stappen was één van de grootste vergissingen uit mijn leven

Duchâtelet maakte het zelf mee als voorzitter van Standard. Een terugkeer in het voetbal is echter niet aan de orde. "Dat was één van de grootste vergissingen uit mijn lopen. Ik heb wel een boodschap voor de leiders. Als we blijven sukkelen zal de overheid overnemen. En wat dan?"