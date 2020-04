Anderlecht kruipt letterlijk door het oog van de licentienaald: 'Paars-wit krijgt budgetcontrole én riskeert transferverbod'

Het heeft niet veel gescheeld of RSC Anderlecht had geen licentie voor volgend seizoen gekregen. Dat blijkt nu de details van de Licentiecommissie uitlekken. De Belgische recordkampioen moet zich de komende maanden nog drie keer verantwoorden.

Het is ondertussen geen geheim dat RSC Anderlecht op financieel vlak in woelig vaarwater zit. Toch heeft paars-wit de licentie voor volgend seizoen in eerste zit gekregen.

Het Laatste Nieuws weet dat paars-wit de komende maanden budgetcontrole zal krijgen. Op vijftien juni, vijftien september en vijftien december moeten de clubs - ook Union SG en KVC Westerlo zitten in eenzelfde schuitje - aantonen dat de situatie verbeterd is.

Zware sancties

Opmerkelijk: Anderlecht nam de vlucht vooruit en stapte vrijwillig mee in die controle. En de clubs in kwestie doen maar beter hun best. Een mogelijke sanctie is een transferverbod of een weigering van de licentie voor het seizoen daarna.