Twee kampen bij Anderlecht? Kompany wil trainingen hervatten, maar niet iedereen vindt dat een goed idee

KRC Genk en KAA Gent hebben de trainingen alweer hervat. Ook RSC Anderlecht wil graag terug het veld op. Al is niet iedereen op Neerpede ervan overtuigd dat dat een goed idee is.

Tot nader order is de Belgische competitie afgelopen. Maar KRC Genk en KAA Gent willen hun spelers toch in vorm houden. Beide topclubs laten hun spelers in kleine groepjes en met de nodige maatregelen trainen.

Ook RSC Anderlecht wil de trainingen hervat. Of beter gezegd: Vincent Kompany wil volgens Het Nieuwsblad de groep terug het veld op. En dat zorgt voor wrevel op Neerpede.

Twee kampen?

Karel van Eetveld steunt de Rode Duivel in zijn idee, maar er vormt zich een kamp bij Anderlecht die daar geen zin in heeft. De Belgische recordkampioen vreest namelijk dat er een uitbraak van het virus de kleedkamer zou kunnen binnenkomen.