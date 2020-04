Topspeler Standard is één van de jongens die het voorstel weigerden

Bij Standard is er nog steeds ruzie over de vermindering van het loon. Zes spelers weigerden om in te gaan op de vraag van het bestuur om het loon te laten zakken tot 3250 euro bruto. Onder hen toch wel een gezaghebbende speler als Zinho Vanheusden.

Vanheusden, onbetwiste titularis en recordaankoop van de Rouches, is één van de spelers die niet opgezet was om voor een voldongen feit gesteld te worden. Vrijdag liet zijn makelaar en advocaat, Stijn Francis, bij Sportplay weten dat Vanheusden niet akkoord was gegaan met de salarisvermindering. Vanheusden schonk wel zelf 10.000 euro aan een hospitaal in Hasselt en weigerde de technische werkloosheid aan te vragen. Hij is één van de afgevaardigden van het nieuwe spelerssyndicaat dat inspraak eist in de beslissingen van de Pro League. Vanheusden kwam wel met een ander voorstel om een maand loon af te staan, maar met de zekerheid dat niemand op technische werkloosheid zou gezet worden. "Standard heeft een voorstel gedaan dat door Zinho geweigerd werd", aldus Francis. "Er is een probleem van communicatie en ik hoop nog altijd dat we een oplossing vinden."