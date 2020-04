Oostende-speler rekent af met Van Wijk: "Op een maand tijd heeft hij alles verpest"

De periode van Dennis van Wijk bij KV Oostende duurde niet al te lang. De coach lag op ramkoers met een groot deel van de spelersgroep. In de Deense pers vertelt Andrew Hjulsager daar nu meer over.

Met Ingebrigtsen had de middenvelder een goeie relatie. "Het speet me dat Käre wegging, maar hij kreeg een goeie kans en dan is dat begrijpelijk. Wisselen van coach is normaal in het profvoetbal", zegt hij bij Bold.

Maar de periode onder Van Wijk wil hij liever vergeten. "In een maand tijd heeft hij bijna alles vernietigd wat we hadden opgebouwd. Zijn voetbalfilosofie paste niet bij de club. Hij wou een ouderwetse stijl spelen. Zo'n beetje kick and rush. Daarvoor speelden we heel anders. Hij verpestte alles wat we daarvoor hadden geoefend. Ikzelf had wat problemen en ik speelde twee van de vier wedstrijden voor hij werd ontslagen."