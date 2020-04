Haaland verklapt zijn groot idool... Dat belooft nog: "Dat zelfvertrouwen van hem heb ik ook altijd gehad"

Erling Haaland heeft de voetbalwereld stormenderhand veroverd. Na zijn overstap naar Borussia Dortmund scoorde hij de één na de andere goal. In navolging van zijn groot idool: Zlatan Ibrahimovic.

Het Noorse wonderkind zegt immers niemand minder dan de Zweed Zlatan Ibrahimovic als idool te hebben. Die deed er ook nooit lang over om bij zijn nieuwe ploeg indruk te maken. "Ik hou van zijn manier van denken. Dat zelfvertrouwen van hem heb ik ook altijd gehad, dat heb ik gewoon van nature", zegt hij bij FourFourTwo. "Ik vind het ook knap hoe hij van de ene naar de andere club gaat, naar een andere competitie, wat niet gemakkelijk is, en dan binnenkomt en vanaf het begin weer scoort."

Hij wordt al vergeleken met de superster, maar... "We zijn allebei groot en spits, maar we hebben een andere speelstijl. Het is lastig ons te vergelijken. Ik ben wie ik ben. Ik heb Zlatan nog niet gesproken, wie weet in de toekomst."