Hoe Bayern München in 2011 Varane voor een prikje kon vastleggen maar niet wou luisteren

Real Madrid kan al sinds 2011 rekenen op de diensten van Raphaël Varane, maar de Franse verdediger had ook destijds ook bij een andere Europese topclub kunnen belanden. Bayern München liet toen echter een buitenkans onbenut.

Real Madrid waagde in 2011 een gokje door een 18-jarige verdediger weg te plukken bij RC Lens voor 10 miljoen euro. Het gokje pakte goed uit voor de club en de verdediger, want samen wonnen ze vier keer de Champions League en tweemaal de Spaanse landstitel.

Maar de Madrilenen mochten ook van geluk spreken dat Bayern München destijds niet naar Willy Sagnol, toen nog een scout voor de Rekordmeister, geluisterd had. FCB had hem voor de helft kunnen wegplukken bij Lens.

"Voor vier à vijf miljoen euro hadden we hem kunnen kopen. Een andere voorwaarde was om een oefenmatch tegen Lens te spelen en de recette zou naar hen zijn gegaan. Ik diende een rapport in bij het bestuur, maar ze zeiden me dat 5 miljoen euro te veel was voor een jongen van 18 jaar", zei Willy Sagnol bij RMC.